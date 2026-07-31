В ряде регионов России введут запрет на майнинг криптовалют

В Москве и Подмосковье запретят майнинг криптовалют до конца 2032 года

Правительство России вводит запрет на майнинг криптовалют в Москве, Московской области и части Курской области до конца 2032 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Данные меры вступают в силу с 15 августа.

В Курской области ограничения затронут Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский муниципальные округа, а также город Льгов.

27 июля пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор разработал первые проекты нормативных актов, которые необходимы для запуска рынка криптовалют в стране.

В частности, Центробанк подготовил условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Режим торгов будет прописан в правилах биржи, она будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену на эти инструменты.

Ранее полиция нашла в лесу под Иркутском замаскированную майнинг-ферму.