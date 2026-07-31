Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

Чистая прибыль «Самолета» за первое полугодие уменьшилась в восемь раз

Чистая прибыль группы компаний «Самолет» за первое полугодие упала на 87%
Евгений Биятов/РИА Новости

Чистая прибыль группы компаний «Самолет» за первое полугодие по РСБУ составила 148,54 миллиона рублей, что почти в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансовые результаты опубликованы на сайте для раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании составила 8,56 млрд рублей, увеличившись на 31,2% по сравнению с прошлым годом. Прибыль от продаж также возросла до 8,39 млрд рублей, что соответствует росту на 36,1%. Однако доходы от участия в других организациях значительно сократились — в 19 раз, составив всего 183 млн рублей. Процентные доходы снизились на 40%, достигнув 9,96 млрд рублей.

Основной причиной сложившейся ситуации стали процентные расходы. За полгода компания получила 9,9 млрд рублей в виде процентных доходов, но начисленные процентные расходы составили 19,8 млрд рублей.

К концу июня объем заемных средств достиг 250,1 млрд рублей, что на 4,9% больше по сравнению с началом года (238,4 млрд рублей). Из этой суммы 190,7 млрд рублей приходятся на долгосрочные обязательства, а 59,4 млрд рублей — на краткосрочные.

Собственный капитал ПАО составляет приблизительно 11,1 млрд рублей, что означает, что заемные средства превышают собственный капитал примерно на 2150%.

Ранее эксперт назвал «исключительными» проблемы застройщика «Самолет».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!