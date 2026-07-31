Чистая прибыль «Самолета» за первое полугодие уменьшилась в восемь раз

Чистая прибыль группы компаний «Самолет» за первое полугодие по РСБУ составила 148,54 миллиона рублей, что почти в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансовые результаты опубликованы на сайте для раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании составила 8,56 млрд рублей, увеличившись на 31,2% по сравнению с прошлым годом. Прибыль от продаж также возросла до 8,39 млрд рублей, что соответствует росту на 36,1%. Однако доходы от участия в других организациях значительно сократились — в 19 раз, составив всего 183 млн рублей. Процентные доходы снизились на 40%, достигнув 9,96 млрд рублей.

Основной причиной сложившейся ситуации стали процентные расходы. За полгода компания получила 9,9 млрд рублей в виде процентных доходов, но начисленные процентные расходы составили 19,8 млрд рублей.

К концу июня объем заемных средств достиг 250,1 млрд рублей, что на 4,9% больше по сравнению с началом года (238,4 млрд рублей). Из этой суммы 190,7 млрд рублей приходятся на долгосрочные обязательства, а 59,4 млрд рублей — на краткосрочные.

Собственный капитал ПАО составляет приблизительно 11,1 млрд рублей, что означает, что заемные средства превышают собственный капитал примерно на 2150%.

Ранее эксперт назвал «исключительными» проблемы застройщика «Самолет».