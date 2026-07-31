В Минэнерго заявили о проработке мер для стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму

Минэнерго заявило о работе над мерами по стабилизации ситуации со светом в Крыму

Минэнерго и Минстрой РФ прорабатывают меры для стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов провели выездное совещание, посвященное вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса Крыма.

По словам пресс-службы, речь шла о ликвидации последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса республики.

«Обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением, предусматривающего как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом», — рассказали в министерстве.

В Минэнерго добавили, что одно из ключевых направлений — формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей Крыма. Это позволит обеспечить максимально оперативное проведение восстановительных работ.

31 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террор со стороны украинских войск совершается с полного одобрения западных спонсоров, которые дают Киеву оружие для нападений на мирных россиян.

По словам дипломата, организация террористических атак на тех, кто никогда не держал в руках оружия — «обкатанная» тактика российских врагов, которые в исторической перспективе каждый раз оказываются не в состоянии ни ослабить, ни победить Россию на поле боя и судорожно ищут способы и средства дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Ранее в Севастополе временно ограничили электроснабжение.