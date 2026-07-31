Единственную АЭС в Венгрии могут остановить уже на следующей неделе

Единственная АЗС в Венгрии — «Пакш» — может быть остановлена уже на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции, его цитирует РИА Новости.

«Как многим уже известно, при уровне воды -134 сантиметра наступает тот порог, когда последний еще работающий блок Пакшской АЭС должен быть полностью отключен. По текущим расчетам, которые постоянно корректируются на основании данных управления водных ресурсов, это может произойти во вторник или в среду», — сказал он.

Кризисная ситуация спровоцирована обмелением Дуная. Накануне утром уровень воды в реке достиг отметки в минус 121 см, что сделало невозможным нормальное охлаждение реакторов. В связи с этим энергоблоки поэтапно отключают. Полное отключение всех четырех блоков приведет к потере около 2000 МВт генерации, говорил премьер.

Вместе с тем Мадьяр заверил, что энергоснабжение населения и предприятий пока остается стабильным благодаря импорту в объеме 3600–3800 МВт, который позволяет покрыть дефицит. Однако ситуацию осложняет авария на Дунаментской электростанции, где 29 июля вышла из строя одна из турбин мощностью около 400 МВт. Восстановление может занять до двух недель.

Ранее в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике.