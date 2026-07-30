На Венгрию надвигается энергетический кризис из-за остановки ее единственной АЭС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал полную остановку единственной в стране АЭС «Пакш» из-за рекордного обмеления Дуная и связанный с этим энергетический кризис. По его словам, это может произойти в ближайшие дни, сообщает Portfolio.

Причиной стало критическое падение уровня воды в реке — сегодня утром он достиг отметки -121 см, что сделало невозможным нормальное охлаждение реакторов. В связи с этим энергоблоки поэтапно отключают. Полное отключение всех четырех блоков приведет к потере около 2000 МВт генерации.

«Дунай несет рекордно мало воды, поэтому мы вынуждены постоянно снижать нагрузку на реакторы. Судя по текущим данным, полное отключение станции может произойти сегодня или завтра», — заявил Мадьяр на пресс-конференции.

Он заверил, что энергоснабжение населения и предприятий пока остается стабильным благодаря импорту в объеме 3600–3800 МВт, который позволяет покрыть дефицит. Однако ситуацию осложняет авария на Дунаментской электростанции, где 29 июля вышла из строя одна из турбин мощностью около 400 МВт. Восстановление может занять до двух недель, уточнил премьер.

По итогам совещания с участием вице-премьера Балинта Руффа и министра экономики Иштвана Капитани Мадьяр заявил, что промышленные предприятия и органы госвласти ограничат потребление электроэнергии, и призвал население к экономии.

Созданный властями Венгрии оперштаб заверил, что больницы, социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры не будут затронуты возможными ограничениями.

Ранее в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике.