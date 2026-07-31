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Бизнес

«Транснефть» закрыла представительство в Словакии

«Транснефть» закрыла свое представительство в Словакии в мае 2026 года
ООО «Транснефть – Балтика»

Компания «Транснефть» закрыла свое представительство в Словакии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно отчету ПАО по РСБУ, офис был закрыт в мае 2026 года.

Словакия является частью нефтеэкспортной магистрали «Дружба», которая была построена в 1964 году. Кроме того, между «Транснефтью» и словацким АО «Транспетрол» было заключено соглашение о поставках нефти через этот трубопровод.

На данный момент «Транснефть» продолжает свою работу через представительства в Польше, Венгрии и Белоруссии.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна изучает возможность организации прямых закупок российской нефти непосредственно в России. Фицо отметил, что обсуждал вопрос прямых поставок российской нефти с представителями государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol, который мог бы выступить в роли покупателя энергоресурсов для завода в Братиславе.

Ранее в США заявили о возможном смягчении санкций в отношении российской нефти.

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