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Бизнес

На Украине заявили о резком падении доходов граждан

GRC.UA: доходы украинцев сократились до минимума с февраля 2022 года
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Доходы украинцев резко упали с февраля 2022 года. Об этом пишет украинское агентство «Униан» со ссылкой на исследование компании GRC.UA.

Согласно материалу, в 2022 году постоянную нехватку денег испытывали 36% граждан Украины, а сейчас с подобными трудностями сталкиваются 73%. Кром етого, трендом в стране стало замораживание зарплат. Так, в 2025 году оплата не менялась у 52% работодателей, а 15% сотрудников ее сократили.

Как пишет «Униан», половина специалистов не может найти работу с достойным заработком, а занятые жалуются на разрыв между нагрузкой и вознаграждением. По данным GRC.UA, 29% связывают ухудшение положения с боевыми действиями, а 14% ощутили нехватку денег за последний год. Многие граждане ищут подработку.

При этом украинский Госстат отчитался о росте средней зарплаты до 32 783 грн до вычета налогов, а после – до 25 243 грн. Число вакансий с бронированием выросло на 25%, а медианная зарплата составляет 35 тыс. грн.

По информации GRC.UA, в условиях кризиса украинцы активно берут кредиты – объем гривневых займов растет почти на треть второй год подряд. Одним из самых популярных является кредит под залог авто.

Ранее в Раде обвинили власти в нарушении обещания повысить зарплаты военным.

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