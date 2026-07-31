Эксперт рассказал о влиянии атак хуситов на саудовские танкеры на нефтедобычу

Осман: атаки хуситов на саудовские танкеры не сильно сказываются на нефтедобыче

Нападения военных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) на саудовские танкеры не сильно влияют на нефтедобычу в королевстве. Об этом РИА Новости рассказал эксперт с многолетним опытом в нефтяной отрасли региона Махмуд Осман.

По его словам, сейчас атаки хуситов больше влияют на экспортную логистику.

Осман добавил, что у Саудовской Аравии есть ряд вариантов экспорта, а также развитая инфраструктура, которая позволяет перенаправить поток сырой нефти в случае, если морские маршруты станут более рискованными.

По его наблюдению, саудовская нефтегазовая компания Aramco старается сделать поставки более гибкими, предлагая дополнительные партии нефти с отгрузкой в ​​Средиземном море из-за ситуации с безопасностью в Красном море.

20 июля йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о морской блокаде Саудовской Аравии спустя неделю после возобновления боевых действий между сторонами. Поводом стали удары по международному аэропорту Саны, который находится под контролем хуситов. Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена атаковали взлетно-посадочную полосу.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует массированное наступление против хуситов.