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Морская блокада и конец перемирия: как за неделю обострились отношения хуситов и Саудовской Аравии

Йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии
Йеменские хуситы
Osamah Abdulrahman/AP

Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии и пригрозили дальнейшей эскалацией конфликта. Это произошло спустя неделю после того, как между сторонами возобновились боевые действия. Почему прекратилось перемирие, как развивается новый виток конфликта и чего добиваются хуситы и Эр-Рияд — в материале «Газеты.Ru».

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о морской блокаде Саудовской Аравии спустя неделю после возобновления боевых действий между сторонами. Об этом 20 июля сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена объявляют о запрете на морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «блокада за блокаду», — заявил он.

Спикер подчеркнул, что решение вступило в силу немедленно. Сариа добавил, что движение оставляет за собой право на дальнейшую эскалацию и пообещал «жесткий ответ» на любые действия Саудовской Аравии.

Почему прекратилось перемирие

Режим прекращения огня действовал между хуситами и Саудовской Аравией с октября 2022 года. Однако 13 июля 2026 года движение «Ансар Аллах» объявило о завершении перемирия.

Поводом стали удары по международному аэропорту Саны, который находится под контролем хуситов. Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена атаковали взлетно-посадочную полосу.

В минобороны Йемена заявили, что нанесли удар, поскольку иранский самолет «вторгся» на территорию государства, и напомнили, что хуситы запрещают пользоваться аэропортом йеменской национальной авиакомпании.

В ведомстве также сообщили, что военные готовы защищать суверенитет страны и перехватывать любые самолеты, которые пытаются нарушить воздушное пространство Йемена.

В ответ представители «Ансар Аллах» заявили, что этот удар положил конец деэскалации, и объявили о завершении перемирия. Ответственность за атаку и ее последствия движение возложило на Саудовскую Аравию, поскольку считает действия йеменских правительственных сил частью военной кампании Эр-Рияда.

Ответные действия хуситов

В тот же день хуситы нанесли удар по международному аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии. По словам представителя движения Яхьи Сариа, для ответной атаки были задействованы баллистические ракеты и беспилотники.

Он также предостерег международные авиакомпании от полетов в воздушном пространстве королевства до снятия блокады с международного аэропорта Саны.

На следующий день хуситы заявили, что над провинцией Аль-Байда силы движения сбили разведывательный беспилотник Wing Loong II. По словам Сариа, БПЛА принадлежал Саудовской Аравии и выполнял боевое задание.

Почему продолжается конфликт

Конфликт между хуситами и Саудовской Аравией продолжается больше 10 лет. В 2014 году движение «Ансар Аллах» взяло под контроль столицу Йемена Сану и большую часть севера страны. В ответ уже весной 2015 года Саудовская Аравия возглавила военную коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена.

Эр-Рияд заявляет, что защищает свои южные рубежи и стремится сдержать укрепление проиранских сил у границ королевства.

Хуситы, в свою очередь, считают себя законной властью в Йемене и добиваются международного признания правительства, сформированного ими в Сане. Движение требует прекращения иностранного военного вмешательства, снятия ограничений на работу аэропорта Саны и морских портов, а также отмены экономических мер, которые, по утверждению представителей «Ансар Аллах», препятствуют поставкам топлива, продовольствия и гуманитарной помощи в подконтрольные им районы.

Кроме того, хуситы требуют прекращения иностранного военного вмешательства и вывода иностранных войск из страны.

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