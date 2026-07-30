В России упало количество регистраций компаний онлайн-торговли

«Ъ»: количество регистраций компаний онлайн-торговли в РФ упало на 25% за год

Количество регистраций бизнесов, которые специализируются на онлайн-торговле, в январе—июне уменьшилось в России на четверть год к году. Об этом сообщил «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на информацию Rusprofile.

За первые полгода текущего года в России зарегистрировали 58 200 компаний, специализирующихся на онлайн-торговле. Это на 25% меньше, чем за тот же период 2025 года. Одновременно на 19,6%, до 76 400, возросло количество ликвидаций таких компаний.

Тенденция может быть связана со снижением мотивации селлеров к выходу на маркетплейсы. В «МоемСкладе» отмечают, что приток таких клиентов в июне 2026 года упал на 57% год к году. Запустить и сохранить на маркетплейсе прибыльный бизнес стало труднее из-за роста комиссий, стоимости услуг самих платформ и увеличением других затрат селлеров, например на логистику.

При этом глава Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко полагает, что с рынка уходят наиболее слабые и небольшие игроки. Вместе с тем общее количество компаний может сокращаться из-за борьбы с дроблением бизнеса, добавил он.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых допускает, что в сложившейся ситуации рынок онлайн-торговли потеряет еще 10–15% активных селлеров — продавцов с выручкой до 100 тыс. руб. в месяц, для которых рост комиссий делает бизнес нерентабельным.

До этого WB Банк в рамках мер по поддержке продавцов решил отменить плату за обслуживание счетов, а также комиссию за рублевые переводы.

Ранее в Кремле оценили решение Wildberries оказать помощь селлерам.