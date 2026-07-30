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Бизнес

Евросоюз одобрил еще несколько миллиардов евро для Украины

Совет Евросоюза утвердил €8,3 млрд Украине на 2026 год
Global Look Press

Совет Европейского союза утвердил выделение Украине дополнительных €8,3 млрд на текущий год в рамках кредита, изменения внесены в план помощи. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что в соответствии с предложением ЕК в новом плане по Украине предусмотрены дополнительные шаги по реформам, в том числе в области верховенства права и борьбы с коррупцией.

В Еврокомиссии добавили, что с марта 2024 года программа поддержки передала украинскому государству €6 млрд в виде промежуточного финансирования, €1,89 млрд в виде предварительного финансирования и семь траншей на общую сумму около €21,6 млрд.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с ЕС о предоставлении финансовой помощи на сумму €90 млрд.

30 июня стало известно, что Киев получил от Евросоюза первые €3,8 млрд оборонной помощи по новой программе Ukraine Support Loan.

Ранее СМИ сообщили, когда может сократиться европейское финансирование Украины.

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