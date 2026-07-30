ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов почти на 15 млрд рублей

ФАС завела дело о сговоре при строительстве мусорных полигонов на ₽14,9 млрд

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Регулятор выявил антиконкурентное соглашение между ООО «СК «Гидрокор», ООО «Республиканский экологический оператор» и другими компаниями и чиновниками, которое действовало с 2021 по 2026 годы.

По данным антимонопольного органа, общая стоимость контрактов, заключенных с нарушениями в рамках этого соглашения, может достигать почти 15 млрд рублей.

Схема была выстроена вокруг концессий на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов для твердых коммунальных отходов. По оценке ФАС, участники сговора использовали эту модель, чтобы обойти требования закона о контрактной системе.

Объекты, как следует из пресс-релиза ведомства, финансировались почти целиком за счет бюджета, без привлечения внебюджетных средств. Кроме того, участники соглашения распределяли подряды так, чтобы другим игрокам рынка было практически невозможно попасть на торги.

В результате, как отмечают в ФАС, конкуренция была ограничена, а бюджетные деньги расходовались неэффективно. Теперь участникам сговора грозят крупные штрафы по ст. 14.32 КоАП. Санкции по ней являются одними из самых жестких в российском административном праве: для юрлиц предусмотрены оборотные штрафы от 1% до 15% от выручки, а должностным лицам грозят крупные штрафы или дисквалификация на срок до трех лет.

Ранее ФАС выявила картель по транспортировке отходов Забайкалья.