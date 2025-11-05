На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФАС выявила картель по транспортировке отходов Забайкалья

ФАС России раскрыла картель в мусороперевозках на 4,4 млрд рублей
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила картельный сговор в сфере транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Забайкальского края на сумму 4,4 млрд рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении, ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении фирм «Автолидер», «Мехуборка Забайкалье», «Трансвэй», «Эко-Гарант», а также еще одного хозяйствующего субъекта. Данные компании подозреваются в сговоре во время участия в торгах, которые были организованы и проведены региональным оператором обращения с ТКО.

Отмечается, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила свыше 4 млрд 479 млн рублей. Если вина участников картеля будет доказана, то им грозят оборотные штрафы в соответствии с российским КоАП.

27 октября ФАС России выявила картельный сговор при поставках жизненно важных лекарственных препаратов на сумму свыше 812 млн рублей. Сговор компаний позволял поддерживать цены на торгах: участники подавали предложения без снижения либо с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

Ранее ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами