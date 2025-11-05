ФАС выявила картель по транспортировке отходов Забайкалья

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила картельный сговор в сфере транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Забайкальского края на сумму 4,4 млрд рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении, ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении фирм «Автолидер», «Мехуборка Забайкалье», «Трансвэй», «Эко-Гарант», а также еще одного хозяйствующего субъекта. Данные компании подозреваются в сговоре во время участия в торгах, которые были организованы и проведены региональным оператором обращения с ТКО.

Отмечается, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила свыше 4 млрд 479 млн рублей. Если вина участников картеля будет доказана, то им грозят оборотные штрафы в соответствии с российским КоАП.

27 октября ФАС России выявила картельный сговор при поставках жизненно важных лекарственных препаратов на сумму свыше 812 млн рублей. Сговор компаний позволял поддерживать цены на торгах: участники подавали предложения без снижения либо с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

Ранее ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму.