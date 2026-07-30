ЕС планирует пересмотреть схему введения санкций против России

Euractiv: Евросоюз может перейти к более частому введению санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию, вводя ограничения чаще, чем раньше. Об этом заявила Euractiv министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.

«Нам нужно подумать и понять, какой подход является наилучшим», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов, последует ли новый, 22-й пакет антироссийских санкций.

По словам Макэнти, Брюсселю необходимо найти баланс между введением новых рестрикций и тем, чтобы они не нанесли ущерб экономике стран Европы.

« ...чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказываться от санкций», — добавила министр.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

После этого газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников написала, что ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций в отношении России из-за трудностей их согласования. По словам собеседника издания, «стало очевидно, что этот подход больше не работает».

Ранее в России оценили планы ЕС ввести новый механизм наложения санкций.