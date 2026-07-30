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Бизнес

ЕС планирует пересмотреть схему введения санкций против России

Euractiv: Евросоюз может перейти к более частому введению санкций против РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию, вводя ограничения чаще, чем раньше. Об этом заявила Euractiv министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.

«Нам нужно подумать и понять, какой подход является наилучшим», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов, последует ли новый, 22-й пакет антироссийских санкций.

По словам Макэнти, Брюсселю необходимо найти баланс между введением новых рестрикций и тем, чтобы они не нанесли ущерб экономике стран Европы.

« ...чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказываться от санкций», — добавила министр.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

После этого газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников написала, что ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций в отношении России из-за трудностей их согласования. По словам собеседника издания, «стало очевидно, что этот подход больше не работает».

Ранее в России оценили планы ЕС ввести новый механизм наложения санкций.

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