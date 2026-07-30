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Бизнес

Россиянам объяснили правила сдачи в аренду подвалов в многоквартирных домах

Депутат Вольфсон: только жильцы дома вправе сдавать подвал и чердак в аренду
create jobs 51/Shutterstock/FOTODOM

Собственники квартир в многоквартирных домах вправе самостоятельно устанавливать арендную ставку за использование подвалов, крыш и фасадов, а также определять направления расходования полученных средств. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

Парламентарий пояснил, что подвалы с инженерными коммуникациями, крыши, чердаки и фасады являются общей долевой собственностью жильцов, и любые решения об их использовании должны приниматься на общем собрании. Сдачу этих площадей в аренду должны одобрить минимум 2/3 собственников.

Жильцы также определяют плату за аренду и дальнейшее применение этих средств. Они могут тратиться на консьержа, работы во дворе, видеокамеры или платежи за содержание жилья. Все поступления от арендаторов вносятся в ежегодный отчет управляющей организации.

Если она сдает указанные помещения без решения общего собрания жильцов, собственники квартир могут пожаловаться в жилищную инспекцию и прокуратуру, чтобы изъять у управляющей организации незаконно полученные ею за аренду деньги.

Вопрос о собственности на подвалы и чердаки в жилых многоквартирных домах ранее рассматривался в Верховном суде РФ, который подтвердил, что этими помещениями не может владеть индивидуальный собственник, даже если это право зарегистрировано в ЕГРН. Сделки по отчуждению указанных площадей в доме нарушают права собственников и поэтому признаются ничтожными, постановила высшая судебная инстанция страны.

Ранее россиянам рассказали, можно ли сделать склад в подвале многоквартирного дома.

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