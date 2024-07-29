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Россиянам объяснили, можно ли сделать склад в подвале многоквартирного дома

Специалист Белолипецкий: жильцы не могут сделать склад в подвале дома

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Shutterstock

Жильцы многоквартирного дома не имеют права устраивать склад на чердаке или в подвале многоэтажки, но могут туда попасть в сопровождении ответственных лиц. Об этом Pravda.Ru рассказал директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий.

По его словам, специалисты управляющей компании должны следить за эксплуатацией дома, в том числе, за безопасностью технических помещений. Он уточнил, что запрет на обустройство складов в подвалах связан с соображениями пожарной безопасности.

«Это естественно. Да, это должно соблюдаться. Одно дело — зимнюю запасную резину хранить к автомобилям, действительно это штука такая, что если загорится, ее не потушишь, а другое дело — такие элементарные вещи как тиски и инструмент», — заключил Белолипецкий.

Опрос, проведенный Оренбургским заводом металлоконструкций («ОренЗМК», резидент «Сколково»), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что всего 24% россиян оценивают состояние своего дома как хорошее. Свыше половины граждан считают состояние своего дома приемлемым, а 23% — плохим.

Ранее сообщалось, что двое мужчин пострадали из-за взрыва газового баллона в Подмосковье.

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