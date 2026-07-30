Онлайн-казино и нелегальные букмекеры стали менее популярны у россиян

Россияне стали меньше играть в онлайн-казино и прибегать к услугам нелегальных букмекеров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ).

Так, в июне их доля от всех совокупных запросов на онлайн-гемблинг уменьшилась до 40%. Это стало самым низким показателем с 2018 года. Такая ситуация сложилась в результате закрытия каналов теневого вывода средств и ужесточения борьбы властей с дропперством.

Издание отмечает, что еще в январе нынешнего года нелегальный сегмент составлял 47% совокупного интереса игроков. Сейчас же доля легальных букмекерских контор растет. Так в январе она составляла 52,8%, а в июне — уже 60%. Это свидетельствует об устойчивом и быстром перетекании спроса от теневых казино к лицензированным операторам. В прошлом году объем принятых ставок на спорт на легальном рынке букмекеров увеличился на 8,4%, до 1,9 трлн рублей.

До этого сообщалось, что с 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры.

Ранее была раскрыта доля россиян, страдающих от тяги к азартным играм.