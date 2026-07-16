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Бизнес

В правительстве заявили о списании задолженности с девяти регионов России

Мишустин: правительство России списало две трети долгов девяти регионам
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны списало часть задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам на общую сумму более 8,3 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия».

По словам премьера, правительство продолжает планомерно снижать долговую нагрузку регионов по поручению президента России Владимира Путина. Речь идет о субъектах, которые активно улучшают условия для жизни граждан и ведения предпринимательской деятельности. Мишустин указал, что таким субъектам системно списывают две трети задолженности по бюджетным кредитам.

«В этот раз сократим долг на 8,37 млрд рублей в общей сложности. Это коснется республик Алтай, Башкортостан и Чеченской Республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей», — сказал Мишустин.

Премьер-министр пояснил, что эти регионы направляли собственные средства на развитие инженерной базы и опорных населенных пунктов, модернизировали коммунальное хозяйство и активно участвовали в реализации национальных проектов. Кроме того, местные власти содействовали расселению аварийного жилья, поддерживали промышленность и обновляли парк общественного транспорта.

В результате, по его словам, в текущем году задолженность субъектов РФ снизится на 286 млрд рублей, а количество регионов, которые смогли воспользоваться такой возможностью, увеличится до 71.

Ранее правительство списало долги 21 региону по инициативе «Единой России».

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