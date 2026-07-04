В России предложили рассчитывать инфляцию для пенсионеров по-другому

Инфляцию для пенсионеров в России можно рассчитывать на основе отдельной потребительской корзины, заявил РИА Новости председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

По словам депутата, его партия предлагает сделать пенсионную потребительскую корзину (минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для поддержания здоровья и жизнедеятельности пожилого человека) отдельным показателем. На его основе можно будет рассчитать инфляцию для пожилых россиян. Она будет учитываться при индексации пенсий.

Кроме того, парламентарий считает, что увеличивать эти выплаты нужно не раз год, а каждый квартал.

До этого стало известно, что Миронов внесет в Госдуму законопроект о «бабушкиной зарплате» — ежемесячной выплате для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до трех лет. Для получения этой выплаты мать или отец не должны будут находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее эксперт рассказала, из-за чего россиянам могут приостановить выплату пенсии.