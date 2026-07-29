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Бизнес

Microsoft регистрирует в России новый товарный знак

Microsoft подал заявку на регистрацию товарного знака нейросети VibeVoice
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Американская корпорация Microsoft 24 июля подала заявку на регистрацию товарного знака VibeVoice. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Бренд позволяет разрабатывать и распространять программное обеспечение для распознавания и преобразования речи, а также использования искусственного интеллекта для сбора, анализа, обработки, редактирования и генерирования контента.

Microsoft VibeVoice — это открытая (open-source) голосовая экосистема искусственного интеллекта от Microsoft Research. Проект объединяет передовые модели для генерации и распознавания речи. В отличие от старых систем, VibeVoice разработан специально для длинных форматов (аудиокниг, подкастов, интервью) и умеет без потерь сохранять голоса персонажей на записях длительностью до 90 минут.

В марте 2022 года президент Microsoft Брэд Смит заявил о приостановлении всех новых продаж товаров и услуг в России «в соответствии с решениями правительств о санкциях». В апреле 2026 основное юрлицо компании в России, ООО «Майкрософт Рус», было ликвидировано. По данным Rusprofile, в данный момент компания находится в процессе банкротства, 100% фирмы принадлежит «Майкрософт Корпорейшн». Выручка ООО «Майкрософт Рус» в 2025 году составила 43,3 млн рублей (161,6 млн рублей в 2024 году), а прибыль упала с 174,1 млн до 143,9 млн рублей.

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