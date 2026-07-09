Mitsubishi зарегистрировала бренд Lancer впервые после ухода с рынка

Ушедшая из России в 2022 году компания Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Lancer, сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Mitsubishi 8 июля зарегистрировал в Роспатенте бренд Lancer. Права на товарный знак будут закреплены на компанией до апреля 2035 года. Действие товарного знака распространяется на автомобили и запчасти к ним», — сообщили там.

Компания Mitsubishi прекратила поставки и производство автомобилей в РФ в 2022 году. Машины собирали на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Чтобы расторгнуть контракт, японцы заплатили почти 3 млрд рублей компенсации. В России Mitsubishi Motors представлена юридическим лицом ООО «ММС Рус». В 2025 году компания выручила 799 млн рублей, убыток составил 339 млн рублей, напомнили в Rusprofile.

Mitsubishi Lancer — семейство легковых автомобилей, выпускавшееся с 1973 по 2017 год на большинстве мировых рынков. За более чем четыре десятилетия модель стала одной из самых узнаваемых в линейке бренда.

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