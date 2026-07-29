Еще один немецкий автоконцерн объявил о массовых сокращениях

Reuters: BMW объявил об увольнении около 8 тысяч сотрудников до 2027 года

Немецкий автоконцерн BMW объявил об увольнении около восьми тысяч сотрудников до 2027 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сокращения пройдут в рамках программы добровольного увольнения персонала. BMW стал последним немецким автопроизводителем, сокращающим персонал в ответ на снижение прибыли и слабый спрос.

В настоящее время в мюнхенском концерне работает около 150 000 человек по всему миру. Ожидается, что сокращения затронут около 8 000 сотрудников.

«Компания BMW, ранее считавшаяся относительно стабильной среди своих конкурентов, в июне снизила прогноз прибыли на текущий год, сославшись на более слабые, чем ожидалось, показатели продаж в Китае, где продажи автомобилей резко упали в последние месяцы», — говорится в публикации.

27 июля издание Politico писало, что Париж и Берлин работают над соглашением, которое должно возродить автомобильную отрасль, оказавшуюся в глубоком кризисе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поручили своим правительствам подготовить пакетный договор, который свяжет воедино промышленные стратегии двух стран.

Ранее россияне бросились скупать новые и подержанные Volkswagen.