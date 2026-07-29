Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Бизнес

В Москве выставили на продажу самый дорогой таунхаус

Таунхаус у Кремля площадью около 1 тыс. кв.м. могли продать за 3,5 млрд рублей
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

В Москве могла состояться сделка с крупнейшим по площади на первичном рынке элитной недвижимости столицы таунхаусом. Об этом пишет ТАСС.

Агентство уточняет, что речь идет об элитном жилье на Большой Никитской, площадью 975 кв. метров — его могли купить за 3,5–4 млрд рублей. Сделка заняла первое место по стоимости с начала 2026 года.

По словам регионального директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева, объекты такой площади в Москве встречаются крайне редко.

Аналитики NF Group подсчитали, что за год квадратный метр московской недвижимости класса делюкс подорожал на 7%, до 3,2 млн руб. При этом по итогам первого полугодия на продажу были выставлены около 3,5 тыс. квартир и апартаментов (рост на 9% за год). За полгода, по данным экспертов, на рынке элитных новостроек столицы продали около 630 квартир и апартаментов, что на 29% меньше, чем в 2025 году.

До этого аналитики «Циана» сообщили «Газете.Ru» сообщили, что только 16% сделок на рынке жилой недвижимости России проходят с частными домами. Остальные 84% приходятся на квартиры. Минимальные показатели, как отмечается, в Москве и Санкт-Петербурге, где почти нет частного сектора – на дома приходится лишь 1% всех сделок в регионе.

Ранее была подсчитана реальная переплата при разных видах ипотеки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!