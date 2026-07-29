В Москве выставили на продажу самый дорогой таунхаус

В Москве могла состояться сделка с крупнейшим по площади на первичном рынке элитной недвижимости столицы таунхаусом. Об этом пишет ТАСС.

Агентство уточняет, что речь идет об элитном жилье на Большой Никитской, площадью 975 кв. метров — его могли купить за 3,5–4 млрд рублей. Сделка заняла первое место по стоимости с начала 2026 года.

По словам регионального директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева, объекты такой площади в Москве встречаются крайне редко.

Аналитики NF Group подсчитали, что за год квадратный метр московской недвижимости класса делюкс подорожал на 7%, до 3,2 млн руб. При этом по итогам первого полугодия на продажу были выставлены около 3,5 тыс. квартир и апартаментов (рост на 9% за год). За полгода, по данным экспертов, на рынке элитных новостроек столицы продали около 630 квартир и апартаментов, что на 29% меньше, чем в 2025 году.

До этого аналитики «Циана» сообщили «Газете.Ru» сообщили, что только 16% сделок на рынке жилой недвижимости России проходят с частными домами. Остальные 84% приходятся на квартиры. Минимальные показатели, как отмечается, в Москве и Санкт-Петербурге, где почти нет частного сектора – на дома приходится лишь 1% всех сделок в регионе.

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