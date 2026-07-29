Финляндия прекратит обслуживание опор ЛЭП с Россией

Ъ: Финляндия планирует прекратить обслуживание ЛЭП с Россией с 2027 года

Финская энергетическая компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года остановит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Об этом «Коммерсантy» сообщили несколько источников на телеком-рынке.

По словам собеседника издания, одной из причин этого могло стать то, что Россия с 2022 года не поставляет электроэнергию в Финляндию из-за прекращения платежей.

В «Россетях» пояснили «Ъ», что принадлежащий компании участок линии электропередачи 400 кВ ПС Выборгская — ПС Юлликкяля / ПС Кюми с 2022 года практически не используется — энергопереток и передача технологической информации по нему не осуществляются. В компании добавили, что данные ЛЭП будут использоваться для решения задач электроэнергетики внутри страны.

О состоянии и эксплуатации участка линии электропередачи, находящегося на территории Финляндии, «Россетям» не известно.

Представители российских операторов «большой четверки» отказались от комментариев, добавляет «Ъ».

Ранее «Ростелеком» сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море.