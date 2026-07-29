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Бизнес

Россиянам рассказали об отрицательной наценке на продукты

АКОРТ: наценка на социально значимые товары в России стала отрицательной
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения — из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. Так, средняя цена моркови оказалась на 22,1% ниже закупочной, а белокочанной капусты — на 12,6%.

Росстат также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее — на 38%, до 41,7 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением: в прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее отметил, что россияне вынуждены экономить на продуктах. По его мнению, в связи с этим нужно запретить торговым точкам делать наценку на базовые продукты выше 10%.

Ранее в Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах.

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