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Бизнес

Россия нарастила ввоз форели из Грузии до исторического максимума

РИА Новости: импорт форели из Грузии в РФ вырос до исторического максимума
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Россия нарастила импорт форели из Грузии до исторического максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию грузинской статистической службы.

Отмечается, что в июне объемы импорта форели достигли $1,6 млн. Годом ранее этот показатель составлял $184 тысячи.

Таким образом, импорт вырос в 9 раз в годовом выражении и достиг исторического максимума. Кроме того, согласно данным грузинской таможни, РФ стала единственным покупателем форели у Грузии в июне.

26 июля ТАСС сообщал, что Грузия экспортировала в Россию в первом полугодии рекордные 50,3 тонны водки.

С января по июнь 2026 года стоимость экспорта водки из Грузии в Россию составила $695,3 тыс, что почти вдвое больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Подчеркивается, что Россия по итогам первого полугодия заняла третье место среди стран-импортеров грузинской водки после Азербайджана и Киргизии (82,4 т. и 66,9 т.).

Ранее Россия увеличила импорт грузинских яблок.

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