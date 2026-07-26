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Грузия нарастила экспорт водки в Россию до рекордных объемов

Грузия в первом полугодии нарастила экспорт водки в РФ до 50,3 тонны
Nitr/Shutterstock/FOTODOM

Грузия экспортировала в Россию в первом полугодии рекордные 50,3 тонны водки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики.

В публикации отмечается, что с января по июнь 2026 года стоимость экспорта водки из Грузии в Россию составила $695,3 тыс, что почти вдвое больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Подчеркивается, что Россия по итогам первого полугодия заняла третье место среди стран-импортеров грузинской водки после Азербайджана и Киргизии (82,4 т. и 66,9 т.).

До этого сообщалось, что в июне Грузия увеличила закупки подсолнечного масла из России — до $5 млн. В прошлом месяце Грузия закупила российское подсолнечное масло на $5,2 млн против $2,9 млн годом ранее. Сумма импорта выросла почти вдвое в годовом выражении.

По итогам июня Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла на грузинский рынок. Далее по сумме экспорта расположились Украина — $607,6 тыс. и Венгрия — $86,4 тыс.

Ранее Россия увеличила импорт грузинских яблок.

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