Сбер вошел в топ-100 крупнейших компаний мира по версии Fortune

Сбер занял 64-е место в рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500. Об этом говорится на сайте издания.

По данным Fortune, за год выручка банка выросла на 36,8%, составив $135 млрд. При этом кредитная организация обогнала компанию Tesla, занявшую 116-е место в рейтинге. В сравнении с 2025 годом Сбер поднялся в списке на 38 позиций.

Тройку лидеров составили американские Amazon и Walmart, а также китайская State Grid.

Fortune Global 500 — глобальный рейтинг журнала Fortune, в который входит 500 крупнейших компаний мира. Список составляется на основе выручки организации.

В июне Сбер занял первое место среди крупнейших эквайеров Европы по количеству обработанных платежей в рейтинге международного аналитического издания The Nilson Report. В 2025 году банк обработал 54,65 млрд транзакций. Этот показатель превысил результаты любого другого эквайера в Европе. При этом объем операций почти в четыре раза превысил показатели ближайшего конкурента.

Ранее Сбер в третий раз стал самым инновационным банком России в рейтинге Sk Fintech Hub.