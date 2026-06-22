The Nilson Report признал Сбер крупнейшим эквайером Европы

Сбер занял первое место среди крупнейших эквайеров Европы по количеству обработанных платежей в рейтинге международного аналитического издания The Nilson Report. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в 2025 году банк обработал 54,65 млрд транзакций. Этот показатель превысил результаты любого другого эквайера в Европе. При этом объем операций почти в четыре раза превысил показатели ближайшего конкурента.

В Сбере напомнили, что впервые банк возглавил европейский рейтинг эквайеров по итогам 2016 года. Тогда количество обработанных банком операций составило 7,5 млрд. За девять лет этот показатель вырос более чем в семь раз. Таким образом на протяжении десяти лет Сбер удерживал лидерство среди крупнейших эквайеров Европы.

В компании уточнили, что масштаб платежной инфраструктуры позволил Сберу развивать современные способы оплаты для компаний и их клиентов. Так, терминалы банка поддерживают оплату улыбкой, банковской картой, с помощью NFC, Bluetooth и QR-кода.

Отмечается, что это позволяет покупателям выбирать удобный сценарий, а бизнесу принимать платежи разными способами.