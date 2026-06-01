Сбер в третий раз стал самым инновационным банком России в рейтинге Sk Fintech Hub

Сбер третий год подряд занял первое место в рейтинге самых инновационных российских банков по версии аналитического центра Sk Fintech Hub, входящего в фонд «Сколково». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Эксперты оценили комплексную работу компании по развитию технологического предпринимательства. Они отметили усиление цифровых решений для бизнеса и создание экосистемы для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов.

«Многолетнее лидерство в рейтинге — не только знак признания достигнутых результатов. Это серьезное обязательство для нас поддерживать высокий уровень проектов и программ Сбера перед всеми участниками рынка инноваций и обществом в целом», — сказал старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций Сбера Алексей Катков

По его словам, компания продолжит развивать собственные прикладные технологические решения на основе искусственного интеллекта. Также Сбер поспособствует росту всего инновационного рынка.

«Для этого на протяжении последних лет Сбер планомерно создает внешнюю экосистему, где стартапы, корпорации и инвесторы могут находить друг друга, запускать совместные проекты и совершать сделки», — сказал он.

Катков уточнил, что в этом направлении работают акселерационные программы для стартапов разных стадий зрелости — это венчурный онлайн-хаб SberUnity и офлайн-площадка Moscow Startup Summit, организованная в 2025 году совместно с правительством Москвы.

В исследовании участвовали 20 крупнейших кредитных организаций страны. Анализ проводили по 17 критериям, сгруппированным в пять ключевых блоков. Сбер получил максимальное количество баллов среди всех участников — 280 по всем направлениям. Банк стал лидером в сферах инновационной оргструктуры и сотрудничества со стартапами.

Как уточнили в банке, выпускники международного акселератора Sber500 успешно заключали контракты и привлекали инвестиции, а венчурный онлайн-хаб SberUnity помог стартапам находить заказчиков и финансирование.