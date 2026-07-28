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Бизнес

Экономисты предупредили о возможных ошибках в изменениях ключевых ставок из-за ИИ

BIS: бум ИИ повышает риск ошибок в решениях ЦБ по изменениям ставок
Shutterstock/FOTODOM

Бум искусственного интеллекта (ИИ) размывает экономические сигналы, на которые Центральные банки опираются при проведении денежно-кредитной политики, что повышает риски ошибок при изменении ключевых ставок. Об этом предупредили экономисты Банка международных расчетов (BIS), их прогнозом делится FT.

По словам экспертов, влияние ИИ на инвестиции, торговлю и цены может как усиливать инфляционное давление, так и оказывать дезинфляционное воздействие за счет роста производительности. Эта неопределенность, как отметили экономисты, создает опасность неправильной калибровки ключевых ставок.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможности искусственного интеллекта в макроэкономическом анализе, прогнозировании и принятии решений по ключевой ставке ограничены. Она уточнила, что ИИ учится на старых данных, поэтому в условиях структурной трансформации его возможности небезграничны.

При этом Набиуллина добавила, что Центробанк все же старается использовать искусственный интеллект, считая, что в нем есть большой потенциал. По ее словам, Банк России использует ИИ во время работы с жалобами, а также для рерайта материалов, чтобы сделать их «понятнее».

Ранее Лавров высказался на тему, сможет ли ИИ заменить дипломата.

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