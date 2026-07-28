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Бизнес

Московский хлебозавод объяснил видео с пиццами на полу

Коломенский хлебозавод объяснил отладкой оборудования видео с пиццами на полу
Telegram-канал 112

Московский хлебозавод «Коломенский» объяснил тестированием оборудования видео с пиццами на полу. Об этом «Подъему» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Кадры сделаны на площадке «Звездный». Там происходит тестирование упаковочного оборудования на новой линии по производству пиццы», — отметили в компании.

В пресс-службе хлебозавода также подчеркнули, что кадры «вырваны из контекста» и показывают последствия отладки оборудования. Там также заверили журналистов, что вся продукция, изготовленная в ходе пуско-наладочных работ, «подлежит утилизации».

На предприятии добавили, что к работе с продукцией допускаются только сотрудники с медкнижкой, «после прохождения аттестации по пищевому производству, обучения и инструктажа по пищевой безопасности».

Накануне Telegram-канал «112» выложил ролик бывшего сотрудника хлебозавода «Коломенский», на котором были показаны разбросанные на полу цеха коробки и пицца. По утверждению уволившегося специалиста, причиной его ухода стало нежелание участвовать в производстве некачественной продукции. Он сообщил, что упавшие изделия собираются вручную и повторно отправляются на упаковку или сразу в продажу, а горячая пицца из печи нередко попадает непосредственно на пол.

Ранее Россельхознадзор объяснил, как будет работать ГОСТ на шаурму.

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