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Бизнес

Ozon из-за угрозы атак дронов и терактов значительно повысит стоимость страхования товаров

Ozon в 3,3 раза повышает тарифы на страхование товаров
Максим Богодвид/РИА Новости

Маркетплейс Ozon объявил о повышении в 3,3 раза тарифов на страхование товаров, объяснив его возросшими рисками атак дронов и совершения террористических актов. Об этом сообщается на сайте маркетплейса.

Страховой партнер Ozon компания «Ингосстрах» с 28 июля вводит тариф в 0,0115% в день от стоимости товаров, переданной площадке. Он будет применяться к новым клиентам. Для действующих клиентов до 26 августа включительно сохранится прежний страховой тариф в 0,0035% в день.

В сообщении маркетплейса отмечается, что покрытие, порядок и размер выплат не изменятся. Страховой полис продолжает обеспечивать защиту в случаях, которые не входят в стандартную компенсационную программу Ozon, включая повреждение или утрату товаров вследствие атаки беспилотных летательных аппаратов, если происшествие будет квалифицировано как диверсия или террористический акт.

25 июля глава компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что маркетплейс оперативно перестроит свою логистику для минимизации задержек и сохранения качества работы.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с Wildberries.

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