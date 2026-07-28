В России вырос спрос на одну из рабочих профессий

Авито Работа: в РФ число вакансий для кузнецов выросло на 141% в I полугодии

В России в первом полугодии спрос на кузнецов вырос на 141%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Работы».

«За первое полугодие 2026 года кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда. <...> средняя предлагаемая заработная плата составила 130 967 рублей в месяц», — говорится в публикации.

Аналитики связывают рост спроса на профессию с активным развитием машиностроения и строительства. Кроме того, растет интерес к ремесленным профессиям и производству уникальных металлических изделий.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, больше всего вакансий кузнецов размещено в Нижегородской области. На втором месте — Свердловская область с ростом числа вакансий на 70%.

«Замыкает тройку Самарская область, где число вакансий выросло на 54%, а средняя предлагаемая заработная плата достигла 157 000 рублей в месяц», — добавил Губанов.

24 июля ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков рассказал, что сегодня ряд профессий, в числе которых сортировщики, кассиры, погрузчики, специалисты по сбору данных и администраторы колл-центров, находятся под угрозой из-за автоматизации труда.

Он подчеркнул, что такие группы профессий объединяют рутинные и легко алгоритмически просчитываемые задачи. К специальностям, находящимся в зоне риска, относятся контролеры различных операций, работники складов и кассиры. Помимо этого, изменения могут затронуть младших специалистов-программистов, сотрудников, занимающихся сбором и обработкой данных, администраторов колл-центров и служб поддержки.

Ранее была названа опасность ИИ, которая может стать угрозой для современной цивилизации.