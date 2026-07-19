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Бизнес

Названа опасность ИИ, которая может стать угрозой для современной цивилизации

Bloomberg: ИИ может обрушить налоговые поступления и привести к кризису
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Основной угрозой для современной цивилизации из-за стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) может стать не появление «разумных машин», а разрушение системы подоходного налогообложения, на которой основаны бюджеты большинства государств. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что основная часть доходов современных стран формируется за счет налогов на доходы физических лиц и фонда оплаты труда. Из-за развития ИИ и вытеснения людей из высокооплачиваемых профессий, государства могут столкнуться с сокращением налоговых поступлений и ростом расходов на пособия по безработице, переобучение специалистов и соцподдержку.

По данным агентства, искусственный интеллект уже влияет на рынок труда. Кредитные организации и крупные компании рассматривают возможность заменить часть сотрудников на системы ИИ, а профессии, которые еще недавно считались наиболее перспективными, включая программирование, становятся одними из самых уязвимых перед автоматизацией.

До этого президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что нейросети не только не помогают пользователям решать психологические проблемы, но и усугубляют их. Уровень депрессии и тревожности при общении с искусственным интеллектом возрастает на 27%.

Ранее выяснилось, что нейросети не ускоряют обучение айтишников и ухудшают понимание кода.

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