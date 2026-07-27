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Бизнес

В России увеличат число банкоматов с возможностью снятия иностранной валюты

Альфа-Банк расширит сеть банкоматов с выдачей долларов и евро
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк планирует расширить сервис снятия наличных долларов США и евро в собственной сети банкоматов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Cейчас россияне могут снять наличную иностранную валюту в 300 банкоматах банка. В ближайшее время сеть планируется масштабировать.

Кроме того, банк предоставляет услугу заказа и резервирования долларов США и евро в своих отделениях. Она доступна клиентам как Альфа-Банка, так и других финансовых организаций.

В банке также отметили, что для клиентов премиальных программ компании предусмотрен обмен иностранной валюты по более выгодному курсу. Актуальные курсы, как сообщается, опубликованы на официальном сайте кредитной организации.

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