Стало известно, как изменится курс рубля после снижения ключевой ставки

Экономист Бахчеев: после снижения ключевой ставки курс рубля будет 78–83 за доллар

Для рубля решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов стало умеренно негативным фактором, но скорее всего не приведет к резкой реакции. Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

«Небольшой размер шага в 25 б.п. не должен привести к резкой реакции валютного рынка. Курс рубля останется стабильным. В ближайшие недели он может находиться в пределах 78–83 рублей за доллар, 89–94 рублей за евро и 11,5–12 рублей за юань», — считает эксперт.

Он отметил, что более выраженное ослабление рубля возможно, но только при росте импорта, сокращении экспортной выручки или ухудшении геополитической ситуации.

На заседании 24 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14%. Это уже десятый раз подряд, когда ставка снижается.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году», — говорится в официальном заявлении ЦБ.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция должна составить 6–7% в 2026 году из-за произошедшего значимого роста цен на топливо.

Ранее в России предрекли сохранение инфляции на текущем уровне до конца года.