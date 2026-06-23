Названы 5 самых популярных подключаемых гибридов в России

Voyah Free и Geely EX5 EM-I стали самыми популярными подключаемыми гибридами в РФ

Российский рынок подключаемых гибридов (PHEV+EREV) продолжает расти: за первые пять месяцев 2026 года продано 24,6 тыс. таких автомобилей, что на 125% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидером по продажам стал Voyah Free российской сборки — реализовано 5,1 тыс. машин. На втором месте расположился Evolute I-Space (3,4 тыс. авто). Третье место занимает Geely EX5 EM-I (2,7 тыс. шт.).

В топ-5 самых продаваемых подключаемых гибридов на российском рынке также вошли GAC S7 (1,8 тыс. ед.) и Lynk & Co 900 (1,3 тыс. ед.).

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.