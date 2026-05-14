Миллионер раздал свое богатство и стал священником

Скотт-Винсент Борба, соучредитель популярного косметического бренда, оставил многомиллионное состояние и гламурную жизнь, чтобы принять сан католического священника. Рукоположение состоится 23 мая в епархии Фресно, его родном городе в Калифорнии, пишет Independent.

Борба основал бренд в 2004 году вместе с Джозефом Шамахом. Компания, известная доступной косметикой, быстро завоевала рынок.

«Мы тусовались с Пэрис Хилтон, Кардашьян. Я был символом роскошной жизни. Я был очень горд», — вспоминает мужчина.

Переломный момент наступил в 2019 году, когда в возрасте за сорок Борба потерял чувство радости. После этого он начал поэтапно избавляться от богатства: продал автомобиль Aston Martin, раздал «многомиллионное» состояние на благотворительность, а затем, по зову Бога, «отказался от всего».

«Я попросил Господа помочь мне стать тем, кем Он меня создал. И пережил мистический опыт огромной любви и милосердия», — рассказал Скотт-Винсент.

В 2021 году Борба официально ушел из бизнеса. Сейчас он живет в скромной комнате семинарии Святого Патрика в Менло-Парке.

«Моя жизнь сведена к минимуму. Я никогда не был счастливее», — признается бывший магнат.

