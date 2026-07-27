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Бизнес

В Молдавии созывают заседание правительства из-за ситуации с топливом

Правительство Молдавии проведет специальное заседание из-за дефицита горючего
Михай Карауш/РИА Новости

Правительство Молдавии во вторник, 28 июля, проведет специальное заседание из-за с дефицита топлива и роста цен на газ. Об этом в в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр республики Василе Тофан.

«Внимательно слежу за всем, что происходит в энергетической сфере Республики Молдова, в том числе за рынком дизельного топлива и рынком газа. В свете последних событий я принял решение созвать завтра утром заседание правительства, чтобы на уровне исполнительной власти убедиться, что у нас отлажены все необходимые механизмы быстрого реагирования на случай необходимости», — написал политик.

27 июля правительство Молдавии сообщило, что страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива из-за снижения уровня воды в реке Дунай и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

17 июля министерство окружающей среды Молдавии на фоне жаркой погоды и климатических изменений заявило о критическом падении уровня воды в Днестре. Власти республики призвали граждан к экономии воды и рассматривают возможность официального запроса к Украине об увеличении сброса воды.

Ранее МИД РФ порекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию.

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