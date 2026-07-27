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Бизнес

В Литве инициировали расследование из-за попавшего под санкции владельца «Светофора»

В Литве открыли расследование после смены вывесок магазинов сети семьи Шнайдер
Ints Kalnins/Reuters

Министерство экономики и инноваций Литвы инициировало расследование в отношении магазинов торговой сети семьи Шнайдер, члены которой были внесены в 21-й пакет санкций Европейского союза. Ведомство подозревают их в попытке обойти ограничения посредством смены вывесок, сообщили в пресс-службе министерства.

«Когда оказавшийся под санкциями российский бизнес пытается вернуться на литовский рынок под другим именем или через посредников, это уже не вопрос бизнеса, а попытка обойти санкции ЕС», — заявил министр Эдвинас Грикшас.

Ведомство попросило службу расследования финансовых преступлений дать правовую оценку ситуации.

25 июля сообщалось, что в Литве закрыли все магазины торговой сети Mere Lietuva после того, как Шнайдеры были включены в 21-й пакет санкций ЕС. В литовском министерстве экономики и инноваций разъяснили, что все средства и экономические ресурсы, принадлежащие попавшим под рестрикции лицам, подлежат заморозке, а самим этим гражданам запрещено прямое или косвенное использование любых финансовых активов.

Решение стало неожиданностью для сотрудников сети: по данным 15min, в пятницу в магазинах внезапно выключили свет и дали четверть часа на закрытие торговых точек и освобождение зданий.

В новый санкционный список ЕС попали основатели и совладельцы группы «Светофор Груп», которым принадлежат более 2,2 тыс. магазинов под брендами «Светофор», Mere и MyPrice в России и других странах.

Ранее в Литве собрались ввести новые ограничения для россиян и белорусов.

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