«КамАЗ» отменил четырехдневную рабочую неделю

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» отменил режим четырехдневной рабочей недели с августа по октябрь. Решение принято на фоне увеличения объема заказов, отмечается в сообщении компании.

По ее данным, генеральный директор Сергей Когогин подписал приказ об отмене ранее введенного режима неполной рабочей недели. Предприятие продолжит работу по стандартному пятидневному графику.

В пресс-службе подчеркнули, что рост заказов обеспечили меры по развитию продаж, расширение линейки грузовиков поколения К5, а также стабилизация российского рынка грузовых автомобилей. В связи с этим производственный план был скорректирован в сторону увеличения.

В публикации указано, что текущего объема заказов достаточно для работы в режиме пятидневной рабочей недели, а среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов.

В марте компания сообщала, что «КамАЗ» с 1 июля планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю в связи со снижением годового плана производства грузовиков. Отмечалось, что в России рынок тяжелых грузовиков за первые два месяца 2026 года сократился на 40% относительно аналогичного прошлогоднего периода.

Предприятие уже переходило на четырехдневку в августе 2025 года. Тогда это решение объяснили денежно-кредитной политикой ЦБ и импортом иностранной техники.

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