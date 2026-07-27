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Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе

«Парламентская газета»: в августе пересчитают пенсии работающим пенсионерам
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В августе в России пересчитают пенсии работающим пенсионерам, инвалидам I группы, гражданам, которым исполнилось 80 лет, а также членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Работающим пенсионерам выплаты увеличат на основании страховых взносов, которые работодатели перечислили в Социальный фонд России за прошлый год. При этом обращаться в фонд не потребуется. Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько времени человек работал после назначения пенсии, однако продолжительность работы влияет на размер прибавки.

Членам экипажей гражданских самолетов и шахтерам пересчитают ежемесячные надбавки за работу во вредных и тяжелых условиях. Их размер зависит от продолжительности специального стажа, условий труда и суммы страховых взносов за предыдущий квартал. Такую надбавку корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Выплата назначается автоматически.

Повышенные выплаты также получат пенсионеры, которые недавно уволились. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, после увольнения пенсионерам восстанавливают все индексации, пропущенные за годы работы. С 2016 по 2024 год пенсии работающих пенсионеров не индексировались, однако с 2025 года индексация была возобновлена. Перерасчет производится автоматически с первого числа месяца, который следует за увольнением.

Кроме того, с августа увеличенную пенсию начнут получать россияне, которым уже исполнилось 80 лет, а также граждане, получившие I группу инвалидности. Фиксированная выплата к страховой пенсии для них удваивается с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения такого права. В 2026 году размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 рубля, после увеличения — 19 169,38 рубля. Если выплата уже была удвоена при получении I группы инвалидности, повторное повышение после 80 лет не предусмотрено.

Пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, также положена доплата. За одного иждивенца она составляет треть фиксированной выплаты, за двух — две трети, за трех и более — 100% фиксированной выплаты. Если право на надбавку возникло после назначения пенсии, для ее получения нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд России.

Ранее в Совфеде рассказали о праве пенсионеров на пособие по безработице.

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