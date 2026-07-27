Российские ученые нашли крупное месторождение серебра

Министерство природных ресурсов и экологии России обнаружило крупнейшее месторождение серебра в Забайкальском крае — Удоканское, его запасы составляют почти 16,86 тысячи тонн. Об этом сообщает РИА Новости.

Вторым крупнейшим месторождением серебра является Октябрьское в Красноярском крае с запасами 5,2 тысячи тонн. В месторождении Прогноз в Республике Саха (Якутия) находится 6,14 тысячи тонн серебра.

В министерстве добавили, что общие запасы серебра трех самых крупных месторождений в России составляют почти 23% всех запасов в стране.

До этого в Минприроды сообщили, что крупнейшим месторождением золота в России остается Сухой Лог, расположенный в Иркутской области. Его запасы превышают 2,77 тысячи тонн.

В число крупнейших также входят Наталкинское месторождение в Магаданской области с запасами 1,385 тысячи тонн и Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае, где сосредоточено 949,4 тонны золота.

Ранее сообщалось, что в России построят 13 заводов для получения сверхчистых металлов.