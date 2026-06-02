В России намерены нарастить добычу драгоценных металлов в 2026 году

Россия в 2026 году планирует нарастить добычу драгоценных металлов. Так, добыча золота может вырасти на 3%, серебра — на 7%, а платиноидов — на 0,75%, сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Он отметил, что данные за 2025 год еще подсчитываются, но «по экспертной оценке добыча золота ожидается на уровне 480-485 тонн, серебра — 2600-2800 тонн, а платиноидов — 134-136 тонн».

«Прогноз на этот год по добыче золота — 480-500 тонн, серебра — 2 800-3 000 тонн, платиноидов — 134-137 тонн», — добавил министр.

До этого стало известно, что в растут также инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку алмазов в России. В 2025 году они достигли 6,1 млрд рублей, а в 2026 году рост их составит примерно 24%. Таким образом, в текущем году объем инвестиций достигнет 7,6 млрд рублей.

Ранее в Забайкалье раскрыли преступную схему с лицензиями на добычу золота.

 
