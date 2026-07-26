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Бизнес

США обновили рекорд по импорту удобрений из России

США нарастили импорт удобрений из России до рекордных $1 млрд
Shutterstock

Соединенные Штаты в первые пять месяцев этого года нарастили ввоз российских удобрений до рекордного уровня, превысившего $1 млрд. К такому выводу пришло РИА Новости, изучив статистику американской таможенной службы.

Как подсчитало агентство, за период с января по май включительно американские компании закупили у России удобрений на $1,04 млрд. Это на 28% больше, чем за тот же отрезок времени в 2025 году, когда объем импорта составлял $806,4 млн. Нынешний показатель стал максимальным для января-мая за всю историю ведения подобной статистики в США, начиная с 2003 года.

По данным таможни, по итогам пяти месяцев Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков удобрений на американский рынок, уступив только Канаде.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза в марте почти вдвое увеличили закупки удобрений из России. По данным Евростата, в марте ЕС ввез из РФ удобрений на €50,7 млн, тогда как в феврале эта сумма составляла €30,5 млн. Рост в 1,7 раза был обеспечен в основном за счет калийных удобрений, импорт которых достиг максимального уровня с января 2022 года.

Ранее США нарастили импорт российского мороженого.

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