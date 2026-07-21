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Бизнес

Грузия нарастила закупки российского подсолнечного масла

Грузия почти вдвое увеличила импорт подсолнечного масла из России
WIROJE PATHI/Shutterstock/FOTODOM

В июне Грузия увеличила закупки подсолнечного масла из России — до $5 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

В прошлом месяце Грузия закупила российское подсолнечное масло на $5,2 млн против $2,9 млн годом ранее. Сумма импорта выросла почти вдвое в годовом выражении.

По итогам июня Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла на грузинский рынок. Далее по сумме экспорта расположились Украина — $607,6 тыс. и Венгрия — $86,4 тыс.

Кроме того сообщалось, что ввоз в Россию черешни и вишни из Грузии в июне стал рекордным за все время. В денежном выражении черешни и вишни было импортировано на $606,8 тыс., в прошлом году эта сумма составляла $21 тыс. Россия закупает вишню и черешню у Грузии с 2014 года.

В начале июля стало известно, что Россия возобновила импорт винограда из Грузии после пятимесячного перерыва. В течение мая из Грузии в РФ поступило виноградной продукции более чем на $59 тыс. В прошлом году грузинский виноград завозили на российский рынок только осенью.

Ранее Россия увеличила импорт грузинских яблок.

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