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Бизнес

В Германии указали на стремительную деградацию немецкой промышленности

Глава BDI Гённер: промышленность ФРГ ежемесячно теряет 15 тысяч рабочих мест
Евгений Козырев/РИА Новости

Немецкая экономика и промышленность деградируют, ежемесячно теряя порядка 15 тысяч рабочих мест в ущерб конкурентоспособности. Об этом заявила директор Германского промышленного союза (BDI) Таня Гённер в интервью агентству DPA.

«Я убеждена: если мы выполним свое домашнее задание, у нас снова появятся все шансы. Инновации уже давно находятся в приоритете у многих компаний», — подчеркнула она.

Гённер также добавила, что промышленность на протяжении всей своей истории. Сейчас же с приходом искусственного интеллекта она стоит на пороге новой революции. Однако на немецкую промышленность давят конкуренция со стороны Китая и торговая политика США.

До этого стало известно, что Ассоциация немецких работодателей в сфере тяжелой промышленности Gesamtmetall ожидает дальнейших крупных сокращений сотрудников в 2026 году. По словам управляющего Gesamtmetall Оливера Зандера, промышленность Германии теряет порядка 10 тыс. рабочих мест ежемесячно.

Ранее в Германии потребовали вернуть российские энергоресурсы для спасения промышленности от краха.

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