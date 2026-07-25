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США придумали, как в обход Ормуза получить мазут с Ближнего Востока

Reuters: США впервые импортировали мазут из Ирака через Сирию
Антон Денисов/РИА «Новости»

США импортировали первые партии иракского мазута через Сирию, передает Reuters со ссылкой на два источника и данные о судоходстве.

В материале этот маршрут назван альтернативным: он позволяет осуществлять поставки в обход перекрытого Ормузского пролива. Мазут перевозили танкеры On Passion, Nissos Christina и Green Warrior. В Сирию его доставили на грузовиках, а затем с июня по июль грузили на корабли в средиземноморском порту Банияс. Сейчас мазут доставляют по морю на побережье Мексиканского залива.

«Эти поставки указывают на то, что региональные торговые потоки продолжают развиваться после сбоев в судоходстве Персидского залива, вызванных войной с Ираном, при этом Ирак все больше полагается на сирийский средиземноморский порт для доставки грузов клиентам в Европе, Африке и теперь уже в Северной Америке», — делает вывод агентство.

На этой неделе американский президент заявил, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того, он сообщил, что ВС США могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия. Информацию о нем передал Израиль, который пытается склонить Вашингтон к возобновлению полномасштабных ударов по Ирану.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.

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