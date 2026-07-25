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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Новак ответил на вопрос о доминировании бензина «Евро-3» в России

Новак назвал временным решение выпускать бензин «Евро-3»

Решение выпускать бензин экологического класса «Евро-3» — временное, заявил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву вице-премьер Александр Новак после вопроса о доминировании этого вида топлива.

Чиновник объяснил, что мера нужна для обеспечения наполнения внутреннего рынка. Как долго продлится выпуск «Евро-3», сейчас сложно прогнозировать — власти будут следить за ситуацией.

«В целом при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только пятый класс («Евро-5». — «Газета.Ru»), с лучшими экологическими характеристиками», — отметил зампред правительства.

По словам Новака, у России для этого достаточно мощностей. Когда заводы заработают в полном объеме, производство бензина пятого класса восстановят.

Постоянное использование бензина «Евро-3» в автомобилях более высоких экологических классов может привести к неисправностям топливной системы и деградации моторного масла, говорят автодилеры и эксперты. О том, какие документы можно потребовать у оператора автозаправки, как сразу же понять, что на АЗС бензин «Евро-3», а не «Евро-5» и в чем между ними разница, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Новак рассказал, где в России ситуация с топливом остается сложной.

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